REPUBBLICA, Fiore-Napoli, il test per stare in alto

Sarà una "sfida totale" quella che andrà in scena questo pomeriggio tra Fiorentina e Napoli: come spiega l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), oggi pomeriggio in un Franchi da tutto esaurito in epoca Covid con 17 mila spettatori sugli spalti, la Fiorentina proverà di nuovo a confrontarsi contro una big. Fin qui le sfide a Roma, Atalanta e Inter hanno mostrato una squadra che non teme nessuno e prova a giocarsela con tutte le armi che ha a disposizione. Dalla rapidità al palleggio, dal lavoro delle catene al talento di Vlahovic finito al centro delle discussioni per quel rinnovo che proprio non vuole arrivare. Sarà una gara tutta da vivere per capire se la Fiorentina potrà davvero stare così in alto in classifica. Italiano arriva a questo incrocio forte del successo esterno a Udine e di un gruppo sempre più affiatato che sta imparando anche a soffrire, a non concedere occasioni, a giocare sporco.