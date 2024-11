REP. FI., Una vittoria a Como per continuare a volare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri è ripartita la Serie A e, fino a metà marzo, non ci saranno più soste, con un calendario che, tra campionato e coppe, sarà fitto di partite. La Fiorentina, come scrive questa mattina La Repubblica (Firenze), ripartirà da Como. Contro i lariani gli uomini di Palladino proveranno a dare continuità ai 6 successi consecutivi in Serie A e ai 22 punti su 24 negli ultimi due mesi. Le due settimane di pausa sono servite ai gigliati per ricaricare le energie, sia fisiche che mentali, per provare a rimanere nelle zone più nobili della classifica. Chi non è partito con le nazionali ha potuto godersi una settimana di relax, vista la vacanza premio concessa dal tecnico, mentre dal ritiro del Marocco è arrivata la brutta notizia dell'infortunio muscolare di Richardson che starà fuori almeno fino a dicembre inoltrato. Buone notizie invece sul fronte Gudmundsson. L'islandese è tornato in gruppo venerdì e, nonostante la non convocazione per la sfida di oggi, sarà a disposizione per i prossimi match in programma.

I viola ripartiranno dalla tripletta di Kean e dallo splendido successo contro il Verona. La Champions non è un traguardo impossibile da raggiungere e, per spingere i gigliati ad ottenerlo, a Como saranno circa 700 i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti del Sinigaglia. Per quanto riguarda la formazione sarà quella tipo con De Gea tra i pali e Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a lui. L'unico dubbio riguarda la presenza o meno di Cataldi dal primo minuto. L'ex Lazio ha recuperato dal problema accusato contro la Roma e sarà della partita, da capire se dal primo minuto o meno. In caso affermativo sarà lui in coppia con Adli in mediana con Bove che partirà dalla sinistra mentre, se Palladino decidesse di farlo rientrare solo a gara in corso, sarà l'ex Roma ad arretrare la sua posizione con Sottil largo a sinistra. Le restanti tre posizioni saranno occupate da Beltran, Colpani e ovviamente Kean.