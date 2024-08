REP.FI, Tessmann ad un passo. Il giocatore vuole i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è ad un passo dal perfezionare l’acquisto di Francis Tanner Tessmann, classe 2001 in arrivo dal Venezia. Lo scrive l'edizione fiorentina di Repubblica spiegando come il rapporto tra le due società sia ottimo come testimoniato dall'approdo in laguna di Lucchesi, e l’accordo sulla base di 6 milioni di euro sia stato trovato da tempo.

Lo scoglio è sempre stata la percentuale voluta dall’entourage del centrocampista considerata eccessiva anche da altri club che si erano avvicinati all’americano. Ieri sono stati fatti ulteriori passi in avanti ma la chiave ancora non si è trovata del tutto: certo il giocatore spinge per la chiusura del trasferimento, vuol vestirsi di viola ed iniziare la nuova avventura, per questo tra oggi e domani la speranza porta alla fumata bianca dando a Palladino un nuovo mediano.