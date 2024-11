REP. FI, La vittoria che serviva. Ora testa all'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"La vittoria che serviva. Quella che cancella il ko con l’Apoel e consolida la posizione dei viola nella classifica del girone unico di Conference League. Non era scontato, visto il periodo intenso dei viola e gli sforzi specie in campionato. Ma con lucidità e concretezza, alzando e gestendo i ritmi, la Fiorentina sale a quota nove punti e a due giornate dal termine può tornare a guardare all’Europa con maggiore serenità". Questo il sunto della serata europea del Franchi proposto dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze). La Fiorentina, tra spunti interessanti come i gol di Kouame e Quarta o la prestazione di Sottil, e alcuni errori come quello di Terracciano, prosegue con entusiasmo nel suo percorso di crescita in campo sia europeo che nazionale. Domenica al Franchi arriva l'Inter e questi sono i giorni dell'attesa frenetica per un appuntamento che a Firenze mancava da anni.

Con alcuni titolari, Comuzzo, Dodo e Beltran, e un paio di novità, come il ritorno da titolare di Pongracic e Quarta in mediana, la Fiorentina parte lenta rischiando pure qualcosa in avvio di gara. Al 38' arriva il gol del vantaggio con Koaume che è bravo e fortunato nel deviare in porta un cross di Dodo. Nella ripresa, raggiunto il 2-0, Palladino, pensando all'Inter, sostituisce Beltran, Sottil, Comuzzo e Dodo, ma il Pafos si rifà sotto e accorcia le distanza con Jairo. Quarta ristabilisce di testa il doppio vantaggio, ma nel finale, su un errore grossolano con i piedi di Terracciano Jaja riporta in gara i ciprioti. Qualche brivido di troppo ma alla fine i viola possono esultare. Contava vincere, strappare tre punti fondamentali per riprendere a correre anche in Europa e così è stato. Adesso Palladino potrà pensare a domenica, ad una gara speciale per la sua squadra, per Firenze e i suoi tifosi.