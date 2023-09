REP. FI, La prima senza Dodò: dubbi in difesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Senza Dodò ma con Nico e Ikoné. Il viaggio della Fiorentina non conosce sosta. Repubblica Firenze tenta di anticipare alcune mosse di Vincenzo Italiano. A quattro giorni dall'infortunio di Dodò, il tecnico viola cerca una soluzione per sopperire ad un'assenza che sarà evidentemente lunga. Col Frosinone dovrebbe toccare di nuovo a Kayode, unico giocatore di ruolo a disposizione. Poi, scrive Repubblica, in corso gara e anche durante la stagione, Italiano potrebbe spostare sulla destra altri interpreti oppure risistemare lo schieramento arretrato come visto nell’ultima parte della sfida con l’Udinese, optando per la difesa a tre.

Soluzioni e alternative che andranno trovate, se non da oggi, in vista dei prossimi impegni, visto che la Viola è chiamata ad un vero e proprio tour de force (dopo la trasferta di Frosinone, lunedì c'è il Cagliari e giovedì il Ferencvaros in Conference, entrambi im atch al Franchi).