REP. FI., L'opinione: "Tifo e la scelta zen. Amarezza"

Sulle pagine di Repubblica (ed. Firenze) Benedetto Ferrara scrive della situazione attuale in casa Fiorentina. Ma a 360°, visto che se la prima squadra maschile non sta andando bene, altrettanto accade per la Primavera e la squadra femminile. Questione di progetto sportivo - si legge - Rispetto alla precedente gestione sono cambiati uomini, allenatori, padroni e manager, ma il risultato no. Certo - continua Ferrara - le scale elicoidali hanno le loro responsabilità, per non parlare dei giornalisti cattivi, dei politici insensibili, delle cavallette, delle alluvioni.

Intanto i tifosi viola stanno riscoprendo lo zen come l'arte del rifugio spirituale. Il giornalista si chiede anche chi abbia il potere in quello spogliatoio che sui social raccontano essere fatto di gente motivata e con un grande spirito di gruppo che poi, sul campo, finisce chissà dove. L'unica piccola luce è il nome di Sarri, il quale costringerebbe la società a organizzarsi sul serio. Nel frattempo siamo costretti a ingoiare tutto l'amaro dell'ennesima stagione fallimentare.