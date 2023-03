REP. FI., L'Eden Arena è solo un miraggio, ma a Sivas...

Come analizzato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, per il momento, l'Eden Arena di Praga, impianto nel quale andrà in scena la finale di Conference League, resta solo un miraggio. Oggi però, in Turchia, la Fiorentina crede nel continuo del sogno verso la finale, inutile nasconderlo. Ci crede la società, ci crede Italiano, il suo staff e ci credono i giocatori viola. Contro il Sivasspor sarà un esame di maturità da non fallire.