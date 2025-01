REP. FI., Da inizio dicembre la squadra ha perso fiducia

FirenzeViola.it

La Repubblica Firenze, stamani in edicola, si domanda cosa sia successo alla Fiorentina. Dalla serie di otto vittorie di fila a un solo punto nelle ultime quattro gare. Molto, se non tutto, si annida attorno a quella maledetta serata di inizio dicembre, con il malore accusato in campo da Edoardo Bove. Qualcosa non gira più come i viola vorrebbero. Manca l’equilibrio, il centrocampo risulta inefficace e troppo distante dagli altri reparti. La squadra si allunga. Sembra che la chiave non sia tattica ma mentale: si è perso qualche certezza, probabilmente un po’ di fiducia e consapevolezza. Palladino dovrà essere abile a sistemare il momento di difficoltà.