REP. FI., Contro l'Inter per l'alta classifica dopo 5 anni

Come sottolinea la Repubblica Firenze, Fiorentina-Inter torna dopo anni a valere un posto nell'alta classifica della Serie A. Non accadeva dal 14 febbraio 2016 con la vittoria in rimonta targata Borja Vlaero e Babacar, primo anno di Sousa, sfida Champions. E i viola sono pronti per un'altra sfida da protagonisti, non smarrendo quel lavoro iniziato a Moena e che sta dando i primi frutti. Un partita in cui bisognerà sbagliare poco, soprattutto in termini di approccio.