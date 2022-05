REP. FI., Amrabat una certezza: Italiano punta su di lui

Il futuro di Lucas Torreira non è ancora ufficialmente lontano da Firenze, un piccolo spiraglio ci sarà fino all'ultimo giorno, ma la sensazione è che la Fiorentina stia guardando oltre. Come riporta La Repubblica (ed. Firenze), la soluzione però potrebbe essere in casa. Sofyan Amrabat, che solo a gennaio pareva chiuso e in partenza con il Tottenham interessato e ad un passo dal chiudere l'operazione, ha inanellato una serie di prestazioni molto positive come soltanto chi ha talento riesce a fare. Adesso le valigie sono ormai disfatte, rimarrà in viola e Italiano dovrebbe puntare proprio su di lui per un centrocampo che avrà comunque bisogno di innesti di qualità. In mezzo alle tante incognite di mercato una certezza c'è ed è proprio Amrabat.