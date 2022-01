NAZIONE, Viola in pressing su Alvarez

Piatek e poi? La Nazione, in edicola oggi, si interroga sui futuri movimenti di mercato della Fiorentina. Durante la conferenza di presentazione dell'attaccante polacco il ds Daniele Pradè ha espresso la volontà di dare priorità alle uscite, operazioni che coinvolgeranno Aleksandr Kokorin (per lui probabile un ritorno in Russia), Marco Benassi (corteggiato dall'Empoli) e Sofyian Amrabat (accostato a diverse squadre, con anche un'opzione prestito al Milan spuntata nelle ultime ore).

Il ds ha anche lasciato velatamente intendere che altri movimenti la Fiorentina li potrebbe fare anche in entrata: smentito (per il momento) l'interessamento dei viola ad Isco del Real Madrid, rimane relativamente calda la pista che porta a Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, il primo nome per il sostituto di Dusan Vlahovic. Il suo procuratore (Hidalgo) è in Italia ed i viola sono tra i tanti club interessati. Si parte da una cifra di circa 25 milioni richiesta dai millonarios, ma l'impressione è che si potrebbe scatenare un'asta intorno al talento sudamericano classe 2000.