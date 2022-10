NAZIONE, Un centrocampo con tanti punti interrogativi

In casa Fiorentina molto spesso si parla della sterilità offensiva dell'attacco, dimenticandosi però del rendimento sotto tono del centrocampo, quel reparto che, almeno sulla carta, determina il giramento tattico dell'intera squadra. Con l'addio di Torreira e il successivo scalo di Amrabat al suo posto la Viola ha perso la velocità di pensiero con il pallone tra i piedi e gli inserimenti che portava l'attuale giocatore del Galatasaray. Anche se il centrocampista marocchino è uno dei migliori fin qui, questi aspetti sono doverosi da marchiare per far capire il momento. E Mandragora, l'ipotetico sostituto di Torreira, preferisce giocare mezzala, anche i numeri lo dimostrano. Bonaventura e Barak sono i titolari designati, ma entrambi hanno già accusato (o stanno accusando) un periodo di calo notevole, sia per motivi fisici (Bonaventura), che di posizione (Barak). Senza dimenticarsi giocatori come Maleh, Zurkowski, Bianco e Duncan, che di recente, alcuni anche dall'inizio della stagione, stanno vedendo il campo raramente. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.