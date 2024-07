NAZIONE, Palladino ha le sue date di inizio stagione

FirenzeViola.it

Come scritto questa mattina da La Nazione, l'inizio dell'avventura della Fiorentina targata Palladino ha una data e un orario di partenza: sabato 17 agosto ore 18:30, Stadio Tardini di Parma. Un vantaggio, scrive il quotidiano, per Biraghi e soci, che nella settimana successiva (giovedì 22) saranno già chiamati ad affrontare il playoff d’andata di Conference contro un avversario che si conoscerà solo a Ferragosto. Stesso orario anche per le altre due giornate di campionato, con i viola che affronteranno al Franchi il Venezia e il Monza di domenica (25 agosto e 1 settembre).

Ufficiale anche il tabellone della Coppa Italia per la prossima stagione. I viola, semifinalisti da tre anni di fila, avranno davanti a sé un cammino sulla carta complesso visto che pur iniziando dagli ottavi di finale potrebbero trovare sulla loro strada subito una tra Empoli e Torino (al Franchi), la Juventus ai quarti (in gara secca in Piemonte a febbraio) e in semifinale, ad aprile, una tra Bologna e Atalanta.