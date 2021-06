NAZIONE, Oliveira e Guedes: la Viola prepara 40 mln

Spazio al calciomercato della Fiorentina sulle colonne odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, Le notizie sull’accordo per Oliveira del Porto sono attese per i prossimi giorni: la base per portare a Firenze il centrocampista sono chiare: il cartellino costerà una ventina di milioni di euro. Cifra importante ma che potrebbe non essere la sola. La Fiorentina continua a battere con decisione la pista Guedes e l’apertura del Valencia per la cessione dell’esterno è ormai totale. Anche per arrivare a Guedes il club viola deve mettere sul piatto un investimento importante. Gli spagnoli chiedono la stessa cifra che il Porto vuola per Oliveira (30 milioni), i dirigenti della Fiorentina sono fermi a 15. Ma sull’operazione circola ottimismo. Ci sono stati dei sondaggi con il Marsiglia per capire se la pista Milik può essere una pista percorribile: il club francese si è detto pronto a valutare la questione ma solo dopo aver fatto scattare il riscatto con il Napoli: la stima attuale per il polacco si assesta intorno ai 18/20 milioni.