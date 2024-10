NAZIONE, Lavoro e sudore, la scalata di Comuzzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dedizione al lavoro e sacrificio. Sono questi i due valori fondamentali grazie ai quali Pietro Comuzzo è riuscito ad emergere nel calcio dei grandi. Come riportato da La Nazione questa mattina in edicola il centrale friulano è il settimo calciatore della rosa viola più usato da Palladino con 500 minuti in campo. In Serie A tra i giovani nati nel 2005 solo Yldiz della Juventus ha giocato di più. Da "Mastino" a "Soldato", tanti sono i soprannomi che gli sono stati affibbiati, e tanti sono i paragoni con i difensori del passato, il suo scopritore Vittorio Fioretti in particolare lo ha definito simile a Vierchowood.

Il giovane centrale, da poco passato in nazionale Under21, ha come idoli Chiellini e Can Djik ma il suo mantra anche ora che è arrivato in Serie A rimane quello di lavorare sempre a testa bassa. Quest'estate sulle scrivanie del Viola Park tante sono state le richieste arrivate per lui, dall'Empoli al Monza in Serie A, passando per Samp, Reggiana, Sassuolo e Juve Stabia in Serie B. La Fiorentina però ha deciso di tenerselo stretto e di farlo diventare una certezza in campo e di premiarlo con un rinnovo fino al 2028.