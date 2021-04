NAZIONE, L'opinione: "C'era una volta la Fiorentina"

C’erano una volta un ricco Signore venuto da lontano, due fidi generali e un esercito di scudieri pronto a scendere e combattere in campo - scrive nel suo editoriale odierno per La Nazione Cosimo Zetti - Dopo due anni, come per magia, tutto è rimasto cristallizzato. Tanti gli imprevisti, è vero, ma ora deve essere raggiunta in fretta la salvezza per poi pianificare il futuro: l'occasione poteva pervenire dalla partita di ieri, invece la Fiorentina è durata una sola ora. E i cambi di Iachini non ci hanno convinto. Inoltre - conclude - stavolta non c'è stata neppure una reazione, brutto segno: il tecnico si affidi agli affidabili, non ci sono più scuse.