NAZIONE, Inserimento viola per Schuurs dell'Ajax

Sulle pagine de La Nazione si fa il punto sui possibili obiettivi in difesa in caso di cessione per Milenkovic. Perr Schuurs (Ajax) è senza dubbio il centrale che renderebbe meno in salita l’addio del serbo. Il giocatore è sul mercato, ha una valutazione di poco superiore ai 12 milioni e la concorrenza (almeno quella italiana) non sembra imbattibile. La Fiorentina si è inserita fra l’interesse del Torino e il contatto Bologna-Ajax, portando a casa un dato non trascurabile: Shuurs deciderà il suo futuro a metà della prossima settimana. Guarda caso, negli stessi giorni in cui è atteso il sì o il no di Milenkovic ai viola.