NAZIONE, Il commento: "Illusione e buco nero"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Nazione il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato così la sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'Atalanta: "Per quasi tutto il primo tempo la Fiorentina ci ha illuso. Modulo nuovo, controllo del centrocampo e un centravanti ispiratissimo. In quel “quasi” però c’è il buco nero di questa squadra fragile dal punto di vista emotivo e da quello difensivo, là dove un trio improbabile per fisico e tecnica si è arreso alzando bandiera bianca.

Bandiera che è rimasta a svolazzare al vento per tutta la ripresa. [...] Non è il caso di inferire ma solo di lavorare e di riflettere. Ora che c’è il centravanti c’è da mettere a punto tutto il resto".