NAZIONE, I 4 big in dubbio per Bergamo: ecco le ultime

La Fiorentina è totalmente concentrata sulla Coppa Italia e sulla trasferta di Bergamo in programma domani. La Nazione sottolinea come siano quattro i big in dubbio per la partita: Bonaventura, Belotti, Beltran e Nico Gonzalez tengono in ansia Italiano che vuole capire al più presto se e quanto potrà contare su di loro per una partita decisiva.

Dei quattro ’out’ a Salerno, la posizione più delicata potrebbe essere quella di Bonaventura. Jack non è al top da qualche settimana e i suoi minuti in campo (tanto più da titolare) sono da centellinare e quindi da mettere in conto nelle occasioni più importanti. A seguire, la condizione di salute di Belotti. La fasciatura alla gamba evidenziata nella sua ultima apparizione è la conferma che l’attaccante non può girare al massimo per troppe partite. Anche le condizioni dei due argentini Beltran e Nico Gonzalez sono da valutare ma preoccupano meno.