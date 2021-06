NAZIONE, FR7-Viola verso il sì: accordo di un anno

Anche l'edizione odierna de La Nazione, inevitabilmente, torna sulla notizia più importante della giornata di ieri, ovvero la dichiarazione d'amore che Ribery ha fatto verso la Fiorentina, con cui si è detto disposto a restare ancora uno o due anni. E la Fiorentina adesso è pronta per rispondere. Magari già oggi, forse nel week end, ma il futuro di Ribery è questione di ore. La parola passa davvero ai viola e a Gattuso. I termini dell’accordo già sul piatto da tempo parlando di contratto annuale (scadenza giugno 2022), probabilmente con opzione non obbligatoria per la stagione successiva, e ingaggio di FR7 riparametrato all’età del giocatore e al budget definito per la nuova rosa.