NAZIONE, È Joey vs Rocco: tra miliardi e passione

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un parallelo sulle proprietà di Bologna e Fiorentina in vista del derby dell'Appennino di domenica. A sfidarsi saranno infatti due nordamericani con origini italiane, ovvero l'italoamericano Commisso e l’italocanadese Saputo: nelle classifiche di Forbes entrambi vengono segnalati molto in alto per le potenzialità dei loro patrimoni: 7,6 miliardi il proprietario della Fiorentina, 5,7 Lino Saputo, fondatore dell’«impero dei latticini» e padre di Joey che è presidente del club rossoblù. Più di 13 miliardi in due e se il Bologna è relativamente tranquillo con 38 punti, la Fiorentina dovrà sudare ancora parecchio per salvarsi. Ma questa è un’altra storia, a fronte di un impegno economico che per Saputo è stato quantificato in poco meno di 200 milioni dal 2014, contro i circa 300 di Commisso (investimenti per il nuovo centro sportivo compresi) dal 2019. La differenza netta, oltre ai soldi investiti, sta anche nella presenza in città: se il n.1 viola è molto spesso a Firenze, Saputo ha delegato tutto al trio Fenucci-Bigon-Di Vaio, estraendosi da qualsiasi tipo di impegno diretto.