NAZIONE, Commisso, l'Europa sia un punto di partenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista Cosimo Zetti ha scritto un fondo su La Nazione per commentare il trionfo della Fiorentina ieri a Cagliari: "Siamo in Conference, missione compiuta. La Fiorentina ha la possibilità di avvicinarsi alla finale di Atene senza altri pensieri e con la certezza di poter disputare una competizione continentale anche il prossimo anno. […] Al di là dei meriti della Fiorentina e indipendentemente da come andrà a finire la gara con l’Olympiacos, diventa necessario scalare un altro gradino.

L’Europa non deve essere più un semplice punto di arrivo, ma deve diventare un punto di partenza. Aquilani, Palladino, gli altri nomi in lizza per la panchina e quelli per la poltrona da direttore tecnico, vanno benissimo, ma è la società, e Commisso in prima persona, che deve dare l’input decisivo per fare un salto di qualità".