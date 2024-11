NAZIONE, Commisso alimenta la fede nell'Europa più bella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sognare l’Europa più bella si può e ad alimentare questa fiducia ci ha pensato il presidente Commisso. Scrive così l’edizione odierna de La Nazione, sottolineando come il patron viola non abbia usato giri di parole e abbia espresso alcuni concetti che accendono i riflettori sulle situazioni più esaltanti e delicate in casa viola.

Messaggio numero uno: La società non si tirerà indietro nel mercato di gennaio nel caso si prospetti la possibilità di consegnare a Palladino uno o più rinforzo con l’obiettivo di lasciare un segno tangibile legato al campo. Messaggio numero due: questa compattezza è il segreto del successo. Messaggio numero tre: Una robusta apertura nei confronti del Comune per chiudere, alle sue condizioni, la partita relativa allo stadio: la disponibilità a spendere che ma quando e come lo decide la proprietà.