NAZIONE, Colpani: "Qui per Palladino. Kean formidabile"

Andrea Colpani si racconta nell'edizione odierna de la Nazione. Il nuovo acquisto della Fiorentina, arrivato a luglio scorso dopo due anni di Serie A col Monza, ha spiegato il perché di questa scelta e parlato della realtà trovata a Firenze, partendo da un aneddoto che ha riguardato Commisso e il loro primo incontro: "Commisso l’ho conosciuto appena siamo rientrati dal tour in Inghilterra. Mi ha abbracciato, mi ha dato il suo benvenuto, ha avuto parole molto belle, poi... poi (ride, ndr) mi ha detto: ma quei capelli non sono un po’ lunghi?. Comunque, aver scelto la maglia viola è la cosa più bella che avrei potuto fare».

Ed è davvero tutto merito di Palladino?

«Ricordo bene le telefonate dell’allenatore dopo che aveva firmato per la Fiorentina. Ero in ritiro con il Monza, mi chiamava e mi diceva: Andrea, ti aspetto qui, a Firenze, per continuare insieme quello che di buono abbiamo fatto a Monza».

Quanto dovette insistere, Palladino per convincerla?

«Niente. Per me arrivare a Firenze era ed è stato fare un passo in avanti importante. Prezioso. Ho detto subito sì».

Cosa ci può dire di Kean e dei compagni che ha trovato?

«Moise è un bomber vero, un attaccante micidiale. Ho giocato con lui nell’Under 20 ed è fortissimo. Farà dei numeri pazzeschi con la Fiorentina. Qui ha risolto i suoi problemi, qui si sente al centro dopo stagioni complicate girovagando da una squadra all’altra. Ci farà divertire».

Accanto a Kean, chi in questa Fiorentina potrà sorprendere tutto e tutti?

«Domanda difficile. Anche perché quando hai accanto campioni come Gud, giocatori di esperienza come Cataldi... Comunque alla fine mi sbilancio e dico... Bove. E’ un grande, ha grandi numeri,