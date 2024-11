NAZIONE, 700 i viola a Como 20 anni dopo l'ultima volta

FirenzeViola.it

Come ricorda La Nazione, sono passati vent’anni dall’ultima sfida a Como mai tifosi della Fiorentina sono pronti a tornare al Sinigaglia con lo stesso entusiasmo di allora. Saranno oltre 700 i sostenitori viola, il massimo consentito, per spingere una squadra che sogna i vertici della classifica. La trasferta richiama alla memoria momenti di un calcio più spensierato, come lo striscione del 1988 «Voi comaschi, noi colle femmine», diventato un simbolo dell’ironia toscana.

Anche oggi, con Palladino in panchina e la Fiorentina ai piani alti della Serie A, lo spirito ironico e la passione restano punti fermi del legame tra la squadra e i suoi sostenitori.