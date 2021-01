LA NAZIONE, Piccola Lazio ma l'ACF non spinge

E' una piccola Lazio - sottolinea oggi La Nazione - quella che costringe la Fiorentina a rimanere bloccata in una classifica ostile. I viola indubbiamente avrebbero meritato di più, ma alla fine si sono persi nel problema di sempre: la scarsa propensione all'attacco. Nonostante un Vlahovic che il quotidiano definisce in netta crescita. Pochissima spinta sulle corsie esterne che invece dovrebbero essere i binari di una costruzione di gioco. Ripresa leggermente più vivace per la squadra di Prandelli, la quale alla fine trova il rigore (plateale), anche se troppo tardi per riacciuffare la partita.