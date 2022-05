LA NAZIONE, Italiano vs Mou: l’emergente e il guru

Italiano contro Mourinho è l'emergente contro il guru, si legge su La Nazione. Le due squadre si ritrovano otto mesi dopo dalla gara dell'andata per giocarsi un posto in Europa e in comune hanno di sicuro una qualità: sono eccezionali motivatori. Il portoghese, con la finale di Conference League conquistata è entrato definitivamente nel cuore di Roma e dello spogliatoio giallorosso. Italiano in quello viola si è conquistato saldamente un posto da leader e ora insieme alla squadra sta cercando di capitalizzare il senso di un’annata straordinaria.

Il futuro e la clausola

La clausola rescissoria esercitabile da Italiano dal primo al quindici giugno non viene considerata un elemento di disturbo per almeno due motivi: il valore altissimo della penale da pagare (10 milioni) e soprattutto il fatto che sia stata la società a imporla al momento della firma del contratto, come tutela di se stessa nel caso in cui l’allenatore si fosse reso protagonista di un’annata super. E di sicuro il lavoro di Italiano non è sfuggito ai grandi club.