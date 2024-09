GAZZETTA, Viola delusione. Colpani irriconoscibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo pezzo su un primo bilancio del campionato di Serie A dopo 3 giornate, Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport inserisce Bologna e Fiorentina tra le delusioni. "Tanto lavoro per Italiano. Non di meno per Palladino, ancora lontano dal dare un’identità alla Fiorentina. Sofferto il passaggio alla difesa a 3. Cinque pareggi su cinque partite, coppa compresa, alcuni riacciuffati affannosamente. Poca qualità di gioco". Poi aggiunge: "Colpani, per ora, irriconoscibile. Urge Gudmundsson. Cataldi e Bove hanno aggiunto legna a quella di casa (Mandragora). È la luce che manca lì in mezzo".