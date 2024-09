GAZZETTA, Un altro pari: la Viola non sa più vincere

FirenzeViola.it

Se non si vince diventa difficile anche accontentarsi di pareggiare e non lo fa di certo la Fiorentina, al quinto pareggio su cinque gare giocate e un'identità da squadra ambiziosa ancora da trovare. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, la Viola per almeno 75 minuti è apparsa scollata, confusa e con furore e personalità a intermittenza. Adesso Biraghi e compagni si affacciano alla sosta con il sollievo di un'altra rimonta completata al 97' che sa più di forza della disperazione che di progressi di gioco.

Per quelli, come detto da Palladino, serviranno le prossime due settimane ma la pazienza dei tifosi inizia a finire. La squadra, scrive la rosea, sembra ancora patire il cambio modulo e il passaggio della difesa a tre. L'altro punto nevralgico è la trequarti, testimoniato da tutti i vari cambiamenti che ci sono stati in queste prime due settimane, in attesa di Gudmundsson e della miglior versione di Colpani.