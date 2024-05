GAZZETTA, Un'altra beffa. La Conference è stregata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È un'analisi amara quella che La Gazzetta dello Sport fa stamani della partita di Atene tra Olympiacos e Fiorentina. È bastata una sola palla al giustiziere El Kaabi, quando tutti si aspettavano i rigori, per far crollare addosso il mondo ai viola. Peggio dell'anno scorso quando Bowen infilò i viola al 90'.

Italiano resta a zero dopo l’ennesima finale persa ma c’è poco da imprecare contro il cielo, scrive la rosea: c’è stata una Fiorentina bella e promettente per un tempo, purtroppo senza gol, e poi una che s’è piegata su se stessa, sempre più irriconoscibile con il passare dei minuti, stanca, dimentica del suo bel gioco. Questo ha dato coraggio a un Olympiacos che poteva essere messo sotto, ma è ripartito a testa bassa, grintoso, organizzato, senza stelle e nella storia perché prima squadra greca a vincere una coppa europea. Si chiude dolorosamente anche per il calcio italiano che il prossimo anno porterà otto squadre in Europa, niente da fare per il Torino.