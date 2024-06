GAZZETTA, Per Kean c'è anche il decreto crescita

FirenzeViola.it

Anche La Gazzetta dello Sport dà l'affare Moise Kean in dirittura d'arrivo per la Fiorentina. Ieri è arrivata l'accelerata che sta portando l'attaccante classe 2000 a Firenze: accordo col giocatore già trovato per un quadriennale a 2,2 milioni a stagione, ora sono le società a dover trovare la quadra anche se si respira grande ottimismo.

L'affare conviene a tutti, scrive la rosea che spiega come per la Juventus si tratterebbe di una plusvalenza mentre la Fiorentina spenderebbe una cifra ragionevole per una pedina di qualità, oltre al fatto che potrà usufruire ancora del decreto crescita scattato nell'agosto del 2021 quando il giocatore è tornato in Italia dall'Everton, benefici che durano cinque anni e dunque fino al 31 dicembre 2025.