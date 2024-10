GAZZETTA, Mandragora operato: recupero in un mese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la paura per l'infortunio in Conference League contro The New Saints, Rolando Mandragora, che aveva abbandonato il campo in lacrime, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere pronto a tornare in campo tra 3-4 settimane. L'intervento, una meniscectomia selettiva mediale, non lo terrà lontano dal campo per tutta la stagione. Un sospiro di sollievo, dunque, per il centrocampista viola e per tutto lo staff di Raffaele Palladino.