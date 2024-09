GAZZETTA, La Fiorentina come la Roma: 5 in pagella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nei voti al turno di campionato della Gazzetta dello Sport, 5 in pagella se lo prendono Roma e Fiorentina, e rispettivamente De Rossi e Palladino. Sono entrambi ancora fermi a zero vittorie in quattro giornate e le loro squadre non stanno assimilando il verbo di questi quarantenni in una fase poco rampante delle loro carriere. Sia la Roma contro il Genoa sia la Fiorentina contro l’Atalanta sono passate in vantaggio, i viola sono stati davanti addirittura per due volte, ma le reti segnate sono servite a poco. Tempi duri per le nuove generazioni.