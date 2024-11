GAZZETTA, Gli esperimenti di Palladino sono inefficaci

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sconfitta contro l’Apoel, gli esperimenti tattici di Palladino si sono rivelati inefficaci. Come si sofferma la Gazzetta dello Sport, schierando Richardson sulla trequarti e successivamente a centrocampo, il giocatore è apparso insicuro e poco incisivo. Anche Parisi, posizionato come esterno alto, non ha dato il contributo sperato, limitandosi spesso a coprire la fascia senza spingersi in avanti con decisione.

Kouame, impiegato come centravanti, ha faticato a trovare spazi e creare occasioni pericolose. Nel secondo tempo, Palladino ha provato a ridisegnare la squadra con un 3-4-2-1, inserendo titolari come Dodô e Ranieri, ma i cambi non hanno migliorato il rendimento: la Fiorentina è rimasta disorganizzata e incapace di impensierire l'Apoel, che ha continuato a controllare il gioco difendendo compatta.