GAZZETTA, Fiorentina: parte l'assalto alla Conference

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Era il 116° quando ad Atene, il 29 maggio scorso, El Kaabi regalò la Conference League all'Olympiacos facendo sprofondare la Fiorentina nella tristezza della seconda finale europea consecutiva persa. Oggi i viola riprendono il loro cammino nella terza competizione UEFA per club e lo fanno con tanti cambiamenti, a partire dall'allenatore che non è più Vinvenzo Italiano, ma Raffaele Palladino. Per il tecnico campano sarà l'esordio europeo da tecnico.

Oltre alla guida tecnica, la Fiorentina è cambiata anche in alcuni uomini, si allena a parte Nico Gonzalez, che della Fiorentina di Italiano è stato un simbolo, e in porta dovrebbe esordire David De Gea. Lo spagnolo non gioca una gara ufficiale dal 3 giugno 2023, 446 giorni fa, ovvero dalla Finale di FA Cup persa per 2-1 col suo Manchester United contro il City. Se tra i pali quindi dovrebbe esserci il volto nuovo di De Gea, a centrocampo potrebbe invece continuare a vestire una maglia da titolare Sofyan Amrabat. Il tutto in attesa che la sessione estiva di calciomercato si chiuda e che la società completi la rosa a disposizione del nuovo mister. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.