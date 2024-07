GAZZETTA, Dallinga o Lucca. 2 giganti per l'attacco

FirenzeViola.it

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina è alla ricerca di un altro centravanti da affiancare a Moise Kean, ormai prossimo ad arrivare a Firenze. Gli uomini di mercato viola sembrano avere le idee chiare sulle caratteristiche richieste da Palladino e infatti stanno sondando due profili simili come quelli di Lorenzo Lucca e di Thijs Dallinga. Entrambi sono delle punte fisiche formato XL, l'olandese infatti è alto 1,90 cm mentre l'italiano oltre due metri. Entrambi sono classe 2000, ma la differenza tra i due stanne nel prezzo. Per Dallinga il Tolosa chiede 25 milioni di Euro, mentre l'Udinese la scerebbe partire l'ex Pisa per dieci milioni di meno.

L'olandese del Tolosa è abituato a segnare, 19 reti questa stagione e 18 quella precedente, e sarebbe, per caratteristiche, la punta ideale di Raffaele Palladino. I viola temporeggiano vista la cifra alta richiesta dai francesi. L'alternativa è Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese conosce già la Serie A e Firenze potrebbe essere la piazza giusta per la sua definitiva esplosione. Per lui l'Udinese chiede 15 milioni, mentre i gigliati sono disposti ad arrivare a 12. La Fiorentina ancora non ha affondato il colpo, vedremo su quale dei due profili si lancerà, considerando anche che tra venerdì e il weekend pure Kean diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina.

Negli altri reparti la Fiorentina sta seguendo con interesse Arthur Theate del Rennes per la difesa e Antonio Blanco dell'Alaves in mediana. In avanti rimane viva la pista che porta la Fiorentina verso Colpani.