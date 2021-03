GAZZETTA, Che allarme in attacco: tutto su Vlahovic

Kokorin fresco di infortunio, Castrovilli e Kouame indisponibili, Ribery fermato per un turno. La Gazzetta dello Sport fa la conta degli assenti della Fiorentina per la sfida di oggi contro il Parma e in attacco figura un gran vuoto, per questo i viola dovranno affidarsi in tutto a Dusan Vlahovic. Che - si legge - è praticamente l'unico della squadra a scaraventare palloni in rete (8 nelle ultime 14 gare). Il giovane serbo ha talento e personalità, oltre ad aver dimostrato che le pressioni non lo spaventano.