GAZZETTA, Beffa viola. Galeotti i due tocchi di mano

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel commentare Lazio-Fiorentina, la Gazzetta dello Sport si sofferma su due episodi decisivi: il primo arrivato in avvio, l'altro in chiusura. Il mani di Beltran che porta l'arbitro ed il Var ad annullare a inizio gara la rete del Vikingo; poi un altro tocco di mano, sempre nella stessa area, ma stavolta di Milenkovic, al 94'. Tocco che porta al rigore poi trasformato da Immobile. Scrive Gazzetta: " Quello sciagurato di Milenkovic che va a contrastare Vecino come il Cristo del Corcovado. E quello sfortunato di Beltran che segna un gol magnifico nel primo round dribblando Provedel ma prima supera Romagnoli sfiorando la palla col braccio per portarla avanti":

La Fiorentina esce dalla zona Champions e viene superata dall'Atalanta. Altro campanello d'allarme lanciato da Gazzetta, quella di ieri è la seconda partita di fila in cui i viola non riescono a segnare. E per una squadra così votata all’attacco è un problema.