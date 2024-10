GAZZETTA, Ansia Gud: alle 14:45 italiane arriva la sentenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche La Gazzetta dello Sport parla quest'oggi di Albert Gudmundsson e della sentenza al processo che lo vede coinvolto in Islanda. L'ipotesi di reato è quella di "cattiva condotta sessuale", un'accusa da cui il ragazzo si è sempre dichiarato innocente.

Per questo motivo Gudmundsson è sempre apparso tranquillo e in queste ore sta lavorano al Viola Park in preparazione della prossima sfida di campionato contro il Lecce e in attesa di ascoltare il verdetto del giudice, che sarà letto quest'oggi alle 12:45 islandesi, 14:45 italiane. Qualunque si la decisione, tuttavia, questa sarà comunque appellabile, a meno che non venga trovato un accordo tra i due contendenti. Il termine per l'appello è tra un mese, mentre la sentenza a quel punto si avrebbe a giugno 2025, quando il campionato della Fiorentina sarà già finito.