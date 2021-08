La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, scrive che la Fiorentina ha in mano l'accordo pressoché totale per riportare a Firenze Matija Nastastic. C'è l'intesa con il difensore, così come con lo Schalke 04. Non resta che attendere - si legge - visto che fin quando non ci sarà una cessione in difesa il serbo non potrà tornare in viola.