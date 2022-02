CORSPORT, Gonzalez e la sua velocità: un fattore

La velocità di Nico Gonzalez non è un dettaglio e i dati della partita contro l'Atalanta lo testimoniano, visto che è stato in grado di raggiungere i 33,53 km/h. Come riporta il Corriere dello Sport, l'argentino è una delle risorse di Italiano più complicate da fermare per gli avversari ed anche contro l'Atalanta ha subito 4 falli. L'ex Stoccarda non vive il digiuno dal gol in modo negativo, non si assilla, ma ha comunque tanta voglia di tornare alla rete, tant'è che ieri in allenamento si è fatto immortalare mentre imita Piatek nell'esultanza. Domani per lui sarà la partita numero 150 con i club professionistici e cercherà di scardinare le certezze del Sassuolo perché ora vuole scrivere la storia e continuare a costruire il sogno perfetto.