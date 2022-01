CORSERA, Fiorentina indebolita, DDV era un esempio

Sulle colonne del Corriere della Sera si legge un editoriale, firmato da Daniele Dellera, dal titolo "Della Valle un esempio che conta". L'autore dell'articolo sottolinea come la Fiorentina, ora che cede Dusan Vlahovic alla Juventus, sarà più ricca ma pure più povera: la cessione sistema i conti ma ridimensiona la squadra. Quella di DV9 è una ferita aperta e l'auspicio è che la stagione non sia "un'altra da buttare". Cedendo il serbo, si legge, Commisso si è ripagato l'investimento del 2019 per acquistare il club dai Della Valle. Viene in mente quando proprio Diego bloccò le cessioni di Toni e Mutu a Inter e Roma. "Ora tocca a Commisso - conclude il pezzo - la Fiorentina si rilancia anche con i soldi. Intanto l'ha indebolita".