CORR. SPORT, Dia resta in netto vantaggio, Füllkrug...

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla ricerca della Fiorentina del possibile, nuovo, numero 9 dell'attacco viola. Quest'ultimo arriverà soltanto se uno tra Cabral e Jovic dovessero salutare (ad oggi la sensazione è questa).

Dia resta nettamente in vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati, ma la novità, come anticipato da Firenzeviola.it, è Niclas Füllkrug, classe 1993 del Werder Brema. Il tedesco è un’opportunità tecnica ed economica che è stata portata all’attenzione della coppia Pradè-Barone. Di giorno in giorno si sta aggiornando la lista di mercato che la Fiorentina sta portando avanti per rinforzare il proprio attacco.