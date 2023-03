CORR. FIO., Zero viola in azzurro, ma c'è voglia d'Italia

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino mette in risalto il fatto che Roberto Mancini, per questa sosta nazionali, non abbia convocato nessun giocatore della Fiorentina. Per trovare i primi viola vestiti d’azzurro, bisogna scendere fino all’Under 19, dove si trovano Kayode e Amatucci. Il sogno di Commisso, ossia quello di fare della Nazionale una piccola Fiorentina, è ancora lontano dal realizzarsi. Allo stesso tempo però, a disposizione di Vincenzo Italiano, ci sono giocatori che possono ambire ad essere parte stabile della Nazionale: Castrovilli (campione d'Europa), Sottil e Mandragora. Possibili pilastri dell’Italia ma che, per un motivo o per l’altro, non sono ancora riusciti a entrare in pianta stabile nella rosa di Mancini.