CORR. FIO., Pnrr, incontro Fitto-Nardella per i 55 milioni

"È andata abbastanza bene". È il commento di Palazzo Vecchio dopo l’incontro a Roma tra il sindaco Dario Nardella e il ministro al Pnrr Raffaele Fitto. Un faccia a faccia con al centro non solo la questione dei fondi per la riqualificazione dello stadio Franchi, ma anche come non perdere i 55 milioni a favore della città, che dovevano andare al Campo di Marte, operazione che la Ue ha bocciato. Nardella aveva già confermato nei giorni scorsi che la gara per lo stadio va avanti (ci sono in cassa circa 140 milioni dei 200 previsti) e aveva ipotizzato la realizzazione dell’intervento in lotti successivi, così da poter trovare i 55 milioni mancanti tra la fine del 2023 (quando partiranno i cantieri) e la fine del 2026 (quando dovranno essere completati), perché l’opera rientra nel Pnrr. Fitto ha incontrato Nardella per circa un’ora e la novità è la ricerca da parte del sindaco di non perdere i finanziamenti legati alla città. Il colloquio è servito per esaminare le varie opzioni su due temi: da un lato completare il finanziamento della riqualificazione del Franchi, dall’altra come non perdere i 55 milioni, usandoli per altri interventi a Firenze.

Nessun dettaglio sulla opzioni esaminate, riserbo assoluto da parte del Comune, ma per lo stadio i fondi mancanti potrebbero arrivare da quelli che lo Stato impiegherà sugli stadi se all’Italia saranno assegnati gli Europei di calcio del 2032, mentre per la riqualificazione urbanistica potrebbero entrare in ballo aree come gli ex Lupi di Toscana. Presto per dire se la disponibilità di Fitto sarà la stessa del governo.Questo quanto scrive questa mattina il Corriere Fiorentino.