CORR. FIO., Passo in avanti. Viola 6° e ottavi più vicini

"Doveva vincere, la Fiorentina, e ha vinto. Per rimettere a posto la classifica del girone di Conference e per poi immergersi con animo e cuore in tre giorni da brivido e nella preparazione di un appuntamento, quello con l’Inter, che la città aspettava da anni. Una serata da massimo risultato col minimo sforzo, quella di ieri, ed era esattamente quello che serviva". Questa l'apertura del pezzo del Corriere Fiorentino oggi in edicola di analisi alla sfida tra Fiorentina e Pafos vinta dai viola per 3-2. Un po' per scelta e un po' per necessità, contro i biancoblu Palladino ha schierato dall'inizio una Fiorentina sì con molti interpreti diversi rispetto al campionato, ma non totalmente rivoluzionata.

Presenti dal fischio d'inizio infatti tre prime scelte come Comuzzo, Dodo e Beltran. La grande sorpresa è stata la decisione di posizionare Martinez Quarta più avanzato nel ruolo di mediano accanto a Mandragora. Una soluzione fin qui provata solo nel finale della gara già vinta con la Roma. Se Palladino aveva chiesto tanto ai suoi soprattutto da un punto di vista di atteggiamento, l'avvio non è stato dei migliori, con tante sbavature, una manovra lenta e anche qualche rischio di troppo. Il dislivello, soprattutto in alcune zone del campo come in avanti o a centrocampo, tra titolari e seconde linee esiste e non può essere negato. La mediana senza Adli fatica a verticalizzare e davanti Kouame non può svolgere il lavoro di Kean.