CORR. FIO., Milan su Cabral: il piano dei rossoneri

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Concentrando l'attenzione sul reparto offensivo viola, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione su Arthur Cabral, finito nel mirino del Milan. L'interesse dei rossoneri per il brasiliano trova ogni giorno maggiori conferme. Niente di imminente, ma i piani del Milan prevedono una decisione, se affondare il colpo o no, che arriverà nei prossimi giorni. In caso di cessione di Cabral, la Fiorentina andrebbe dritta su Lucas Beltran.