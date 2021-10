CORR. FIO, Mancano alternative per sostituire DV9

Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento alla situazione di Dusan Vlahovic in casa viola. Per capire quanto sarà forzata la sua permanenza basterà aspettare qualche settimana, con il compito più arduo che toccherà a Italiano. Il tecnico gigliato dovrà essere bravo a fare in modo che non ci siano contraccolpi immediati sulla tenuta della squadra. Il primo obiettivo da qui a gennaio rimane mantenere il passo in campionato anche perché si fa fatica a trovare una soluzione in attacco alternativa al giovane serbo: Kokorin è stato utilizzato poco e con risposte deludenti, mentre una promozione di Munteanu appare prematura. Dal mercato non è arrivato il famigerato quinto esterno e dunque diventa complicato anche poter adattare Nico Gonzalez falso nueve visto che Callejon ancora non è mai andato a segno, Sottil ha mostrato qualche punte debole e lo stesso discorso vale per Saponara. In rosa, oltre a Castrovilli, l'unico papabile per adattarsi al ruolo di esterno è Bonaventura, ma la speranza è che Vlahovic si faccia scivolare addosso il clima pesante.