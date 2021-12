CORR. FIO, L'opinione: "0 pari un dato prestigioso"

Dopo il 3-2 contro il Bologna al Dall'Ara, Sandro Picchi, sulle colonne del Corriere Fiorentino, ha espresso la sua opinione sulla gara e sui viola. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Non è mai stata in svantaggio e non ha rinunciato al suo gioco, non ha arretrato il raggio della sua azione neanche quando un qualunque spettatore glielo avrebbe prudentemente suggerito. È andato tutto bene per i viola [...]. Il gol di Maleh, giocatore quasi sconosciuto ma degno di attenzione. [...] La punizione dall’ottima curva di Biraghi e il rigore tranquillo di Vlahovic[...]. Nella classifica della Fiorentina rimane uno zero all’apparenza di nessuna importanza: quello dei pareggi. Ma si tratta di uno zero quasi prestigioso per almeno due motivi: il primo è che il pareggio conta pochissimo nel calcio che concede tre punti a chi vince; il secondo sta a rappresentare che quello zero non è una debolezza, ma lascia intravedere la ricerca del successo sempre. Contro il Bologna si è notata una uniformità di rendimento da gruppo compatto, da squadra, anzi da buona squadra. Nessun eroe, nessun colpevole ma tutti sul pezzo [...]. Il derby dell’Appenino potrebbe essere il punto di partenza verso una posizione di classifica che il comportamento della squadra e il lavoro di Italiano si meriterebbero [...] per il modo di giocare e di esporsi. Dunque se la Fiorentina insiste su questa strada [...] ci sarebbe poco da criticare. Oggi si gioca per vincere, una volta si giocava soprattutto per non perdere".