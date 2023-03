CORR. FIO., In Turchia per completare l'opera

Contro il Sivasspor, in una città (Sivas) situata a 1300 metri di altitudine, la Fiorentina, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, giocherà per completare l'opera e proseguire il proprio sogno europeo. Il Sivasspor sembra essere deciso a tutto pur di scrivere quella che dal loro punto di vista sarebbe un’incredibile pagina di storia. Dal canto suo però, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regole per passare il turno. Rispetto, certo, ma nessun timore.